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«Вильярреал» разгромил «Маккаби» в ЛЕ. Матч был задержан более, чем на час из-за ливня

«Вильярреал» разгромил «Маккаби» в ЛЕ. Матч был задержан более, чем на час из-за ливня
Футбол / Лига Европы 0

Завершился матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Вильярреал» принимал «Маккаби». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей дублей отличился Карлос Бакка и по разу забивали Алехандро Баэна и Фер Ниньо.

Отметим, начало матча было отложено более, чем на час из-за сильного ливня в городе.

Таким образом, «Вильярреал» единолично возглавляет турнирную таблицу группы, записав в свой актив 9 очков. «Маккаби» в свою очередь занимает второе место, набрав 6 очков. На третьем месте находится «Сивасспор» (3) и замыкает таблицу «Карабах» (0).

В следующем туре «Вильярреал» вновь сыграет с «Маккаби». Игра пройдёт 26 ноября.

Лига Европы. Группа I. 3-й тур
06 ноября 2020, пятница. 00:10 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
4 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Бакка – 4'   2:0 Бакка – 52'   3:0 Баэна – 71'   4:0 Ниньо – 81'
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