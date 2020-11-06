«Вильярреал» разгромил «Маккаби» в ЛЕ. Матч был задержан более, чем на час из-за ливня

Завершился матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Вильярреал» принимал «Маккаби». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей дублей отличился Карлос Бакка и по разу забивали Алехандро Баэна и Фер Ниньо.

Отметим, начало матча было отложено более, чем на час из-за сильного ливня в городе.

Таким образом, «Вильярреал» единолично возглавляет турнирную таблицу группы, записав в свой актив 9 очков. «Маккаби» в свою очередь занимает второе место, набрав 6 очков. На третьем месте находится «Сивасспор» (3) и замыкает таблицу «Карабах» (0).

В следующем туре «Вильярреал» вновь сыграет с «Маккаби». Игра пройдёт 26 ноября.