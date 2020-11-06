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Шварц: Каборе и Грулёв вернулись в строй, Ордец не сыграет с «Локо» из-за карточек

Шварц: Каборе и Грулёв вернулись в строй, Ордец не сыграет с «Локо» из-за карточек
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности травмированных игроков к матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Рады, что Каборе и Грулёв вернулись в строй. Ордец же не сможет принять участие в матче из-за перебора карточек. Кто будет капитаном, если Шунина не будет на матче? Мы ещё не выбрали, есть ещё два дня.

Вызов Лесового и Евгеньева в сборную — это заслуга, которую они заработали. Мы рады, что молодые игроки смогут выступить у такого великолепного тренера, как Черчесов.

Знаю, что мне придётся заплатить штраф в 20 тысяч. Техническая зона в России больше, чем в Германии. Мне надо быть аккуратнее, но я не готов обещать, что это было в последний раз. Эмоции в двух матчах били через край», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В текущем сезоне РПЛ Шунин провёл в составе «Динамо» 13 матчей, в которых пропустил 10 голов и получил одну жёлтую карточку.

«Динамо» за 13 туров набрало 23 очка и расположилось на четвёртом месте в турнирной таблице. «Локомотив» (21) — на седьмом, «железнодорожники» проиграли два матча подряд.

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