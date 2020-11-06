«Условия — ужаснейшие. Играли на тренировочном поле». Шунин — о вылете «Динамо» из ЛЕ

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился подробностями вылета команды из квалификации Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2).



«Так выпало, что в Грузии мы играли на выезде. А если бы прошли дальше, то и следующий матч провели в гостях. Сейчас все находятся примерно в одинаковой ситуации. Стоит отметить, что условия в Тбилиси были ужаснейшими. Но это не отмазки, конечно.



В ФНЛ нет таких полей, как в Тбилиси. Мы переодевались у основного поля хорошего качества, а играть отборочный матч Лиги Европы вышли на тренировочное, которое было в ужасном состоянии. Плохой газон, плохое освещение. Странно, ведь к матчам такого уровня надо готовиться», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Мог уйти в ЦСКА, но цель — трофей с «Динамо». Шунин о примере Буффона, Шварце и сборной А ещё о Новикове, провале в Грузии и мотивации играть только за «Динамо».