«Сассуоло» не смог обыграть «Удинезе», упустив возможность выйти на первое место в Серии А

В Реджо-нель-Эмилия завершился стартовый матч 7-го тура Серии А. «Сассуоло» на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» сыграл вничью с «Удинезе», встреча закончилась со счётом 0:0.

Хозяева владели территориальным преимуществом, но, в целом, игра получилась довольно скучной. «Сассуоло» нанёс всего четыре удара по воротам соперника, в створ пришёлся лишь один. «Удинезе» пробивал дважды, но ни разу не попал в створ.

«Сассуоло» набрал 15 очков и вплотную приблизился к лидирующему «Милану», у которого 16 очков. «Россонери» в 7-м туре сыграют с «Вероной». «Удинезе» набрал четыре очка и расположился на 19-м месте в турнирной таблице Серии А.

«Сассуоло» в следующем туре сыграет в гостях с «Вероной», а «Удинезе» будет принимать «Дженоа.