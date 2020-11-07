«Сассуоло» не смог обыграть «Удинезе», упустив возможность выйти на первое место в Серии А
В Реджо-нель-Эмилия завершился стартовый матч 7-го тура Серии А. «Сассуоло» на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» сыграл вничью с «Удинезе», встреча закончилась со счётом 0:0.
Хозяева владели территориальным преимуществом, но, в целом, игра получилась довольно скучной. «Сассуоло» нанёс всего четыре удара по воротам соперника, в створ пришёлся лишь один. «Удинезе» пробивал дважды, но ни разу не попал в створ.
«Сассуоло» набрал 15 очков и вплотную приблизился к лидирующему «Милану», у которого 16 очков. «Россонери» в 7-м туре сыграют с «Вероной». «Удинезе» набрал четыре очка и расположился на 19-м месте в турнирной таблице Серии А.
«Сассуоло» в следующем туре сыграет в гостях с «Вероной», а «Удинезе» будет принимать «Дженоа.
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