«Арсенал» Т — «Ротор»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и волгоградского «Ротора» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Ротор».



«Арсенал» Т: Нигматуллин, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Чаушич, Ломовицкий, Кангва, Кангва, Панченко, Джорджевич.



Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Сокол, Ткачёв, Пантелеев, Хлусевич, Громыко, Минаев.



«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулёв, Давиташвили, Понсе, Фламарион.



Запасные: Довбня, Матрикарди, Алейник, Песегов, Кипиани, Серченков, Муллин, Саплинов, Микелтадзе.

Тульский «Арсенал» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 13 встречах набравший 28 очков.