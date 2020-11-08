«Динамо» — «Локомотив»: Райкович получил две жёлтые карточки за минуту

Защитник «Локомотива» Слободан Райкович был удалён в матче с «Динамо». На данный момент счёт — 2:1 в пользу бело-голубых, перерыв.

На 37-й минуте Райкович в подкате снёс соперника и схлопотал жёлтую карточку. Через минуту Райкович сфолил ещё раз — защитник проиграл позицию и зацепил Клинтона Н'Жье. Арбитр показал сербу вторую жёлтую карточку.

Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). В бригаду входят ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).



«Динамо» набрало 23 очка в 13 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (21) — на 8-м месте.