«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Де Брёйне не реализует одиннадцатиметровый

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. К 44-й минуте счёт в матче — 1:1.



На 42-й минуте судья назначил второй пенальти в матче, но на этот раз в ворота гостей — рукой в своей штрафной сыграл защитник Джозеф Гомес. К точке подошёл бельгийский полузащитник «Сити» Кевин Де Брёйне, который обманул голкипера, но не попал в створ ворот.

Последняя игра между «горожанами» и мерсисайдцами состоялась 2 июля 2020 года в рамках 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020. Матч проходил в Манчестере и завершился разгромной победой хозяев со счётом 4:0. К тому моменту «Ливерпуль» уже обеспечил себе чемпионство.



Подопечные Юргена Клоппа набрали 16 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (11) — на 12-м месте.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.