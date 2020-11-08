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«Шахтёр» разгромил «Динамо» и сократил отставание от киевлян в турнирной таблице до 1 очка

«Шахтёр» разгромил «Динамо» и сократил отставание от киевлян в турнирной таблице до 1 очка
Футбол / Прочие турниры 0

В Киеве завершился матч 9-го тура украинской Премьер-лиги. «Динамо» принимало донецкий «Шахтёр». Встреча закончилась крупной победой «горняков», которые отправили в ворота соперника три мяча.

На 34-й минуте счёт в матче открыл Жуниор Мораес. Уже в компенсированное время первого тайма «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления Сергея Сидорчука.

Во втором тайме гости сумели использовать численное преимущество. На 66-й минуте Маркос Антониу забил второй мяч, а на 72-й минуте Алан Патрик поставил точку в матче.

Турнирная таблица УПЛ

По итогам 9 туров «Шахтёр» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. На первой строчке осталось «Динамо», набравшее 20 очков.

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 9-й тур
08 ноября 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
0 : 3
Шахтёр Д
Донецк
0:1 Мораес – 34'   0:2 Антониу – 66'   0:3 Патрик – 72'
Удаления: Сидорчук – 45+2' / нет
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