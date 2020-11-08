«Шахтёр» разгромил «Динамо» и сократил отставание от киевлян в турнирной таблице до 1 очка
В Киеве завершился матч 9-го тура украинской Премьер-лиги. «Динамо» принимало донецкий «Шахтёр». Встреча закончилась крупной победой «горняков», которые отправили в ворота соперника три мяча.
На 34-й минуте счёт в матче открыл Жуниор Мораес. Уже в компенсированное время первого тайма «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления Сергея Сидорчука.
Во втором тайме гости сумели использовать численное преимущество. На 66-й минуте Маркос Антониу забил второй мяч, а на 72-й минуте Алан Патрик поставил точку в матче.
По итогам 9 туров «Шахтёр» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. На первой строчке осталось «Динамо», набравшее 20 очков.
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