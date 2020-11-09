Н'Жье — о разгроме «Локомотива»: у «Динамо» новая философия игры, получаем удовольствие

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье поделился эмоциями после крупной победы в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:1).

«Было непросто восстановиться после повреждения. Сейчас в „Динамо“ новый тренерский штаб, новая философия игры. Мы получаем удовольствие от матчей, вместе двигаемся вперёд. Да, я вернулся и счастлив, что забил. Это мой первый гол на нашем стадионе. Надеюсь, следующих матчах тоже буду забивать.

Забили 5 голов в одной игре? Во-первых, мы провели отличную работу. Во-вторых, у соперника случились сразу два удаления, им стало труднее обороняться. Мы в свою очередь хорошо сыграли, у нас были голевые возможности и 11 на 11. Красные карточки игрокам «Локомотива» помогли нам создавать ещё больше моментов. Хотим продолжать в том же духе", — сказал Н'Жье в интервью пресс-службе клуба.