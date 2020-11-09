Н'Жье — о разгроме «Локомотива»: у «Динамо» новая философия игры, получаем удовольствие

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье поделился эмоциями после крупной победы в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:1).
«Было непросто восстановиться после повреждения. Сейчас в „Динамо“ новый тренерский штаб, новая философия игры. Мы получаем удовольствие от матчей, вместе двигаемся вперёд. Да, я вернулся и счастлив, что забил. Это мой первый гол на нашем стадионе. Надеюсь, следующих матчах тоже буду забивать.
Забили 5 голов в одной игре? Во-первых, мы провели отличную работу. Во-вторых, у соперника случились сразу два удаления, им стало труднее обороняться. Мы в свою очередь хорошо сыграли, у нас были голевые возможности и 11 на 11. Красные карточки игрокам «Локомотива» помогли нам создавать ещё больше моментов. Хотим продолжать в том же духе", — сказал Н'Жье в интервью пресс-службе клуба.
- 9 ноября 2020
-
11:48
-
11:45
-
11:16
-
10:58
-
10:57
-
10:55
-
10:49
-
10:44
-
10:32
-
10:19
-
10:09
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:40
-
09:33
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:01
-
07:36
-
07:17
-
06:58
-
06:41
-
05:54
-
05:36
-
04:56
-
04:20
-
03:27
-
03:17
-
02:59