Сергей Силкин: «Динамо» пошёл на пользу вылет из еврокубков

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:1).
«Мне нравится, что «Динамо» играет в атаку. Команда показывает свой потенциал, который был спрятан в начале чемпионата, когда играли очень осторожно и от обороны. Также отмечу, что пришли молодые ребята из нашего чемпионата. Надеюсь, они сыграются и будут постепенно набираться опыта. Под молодыми имею в виду Фомина, Лесового и Евгеньева. Романа я отмечал ещё по молодёжной команде, был виден потенциал, и из него должно было что-то получиться.
В тройку по итогам сезона войти будет трудно, но «Динамо» на пользу пошёл вылет из еврокубков. Они бы там оставили все эмоции. «Локомотив» как пример – им не хватает эмоций, чтобы перевести дух после матчей в Лиге чемпионов. «Динамо» сейчас выглядит свежее соперников, двигается и создаёт отличные моменты», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 9 ноября 2020
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