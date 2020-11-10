Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в «Фенербахче»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fotomac.

По информации источника, в услугах 31-летнего украинского футболиста заинтересован «Фенербахче». Турецкий клуб рассчитывает арендовать Ярмоленко у «Вест Хэма».

Ярмоленко перешёл в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в 2018 году. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 5 матчах английской Премьер-лиги, однако не отметился результативными действиями. Действующий контракт Ярмоленко с английским клубом рассчитан до лета 2022 года и предусматривает опцию продления соглашения ещё на один сезон.

«Вест Хэм» набрал 11 очков в 8 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020