Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в «Фенербахче»
Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fotomac.
По информации источника, в услугах 31-летнего украинского футболиста заинтересован «Фенербахче». Турецкий клуб рассчитывает арендовать Ярмоленко у «Вест Хэма».
Ярмоленко перешёл в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в 2018 году. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 5 матчах английской Премьер-лиги, однако не отметился результативными действиями. Действующий контракт Ярмоленко с английским клубом рассчитан до лета 2022 года и предусматривает опцию продления соглашения ещё на один сезон.
«Вест Хэм» набрал 11 очков в 8 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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