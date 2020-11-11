Мората: возможно, если бы мои ноги были чуть короче, голов из офсайда было бы меньше

Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората признался, что разочарован количеством своих голов, которые не были засчитаны из-за фиксирования офсайда при помощи VAR.



«За один год у меня было 13 голов, забитых из офсайда. Может быть, если бы мои ноги были чуть покороче, таких голов было бы меньше. Не понимаю, почему VAR отменил гол, когда линия офсайда проходила через мой локоть. Ведь если бы я забил локтем, это было бы запрещено. В любом случае нет смысла жаловаться. Я ничего не могу с этим поделать, кроме как продолжать работать и пытаться забивать больше голов. В будущем я буду стараться выжидать секунду, прежде чем начну бег», — приводит слова Мораты Football Italia со ссылкой на El Partidazo de Cope.