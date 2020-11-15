Судья Федотов: давайте пригласим польского арбитра на полиграф, судейство было ужасным
Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче сборных России и Турции в Лиге наций.
«Все привыкли к VAR, а без него, оказывается, судить не умеют. Марчиняк отсудил бездарно, бездарным было его понимание единоборств при хорошей позиции. Особенно с назначением 11-метрового удара. Если в моменте с Семёновым поляка ещё как-то можно понять, смотрел он в спину и Андрей наваливался, а уже на повторе мы увидели, что турок применял руки. Но с 11-метровым ударом – беда. Не стал бы переводить это в плоскость политики, но судейство было ужасным. Давайте пригласим польского судью на полиграф и казним его, как Еськова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сборная России вдесятером проиграла Турции
Рекомендуем вам
- 15 ноября 2020
-
22:51
-
22:46
-
22:41
-
22:25
-
22:16
-
22:12
-
22:07
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:33
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:47
-
20:44
-
20:37
-
20:37
-
20:27
-
20:26
-
20:25
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:51
-
19:45
-
19:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам