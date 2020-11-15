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Судья Федотов: давайте пригласим польского арбитра на полиграф, судейство было ужасным

Судья Федотов: давайте пригласим польского арбитра на полиграф, судейство было ужасным
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче сборных России и Турции в Лиге наций.

«Все привыкли к VAR, а без него, оказывается, судить не умеют. Марчиняк отсудил бездарно, бездарным было его понимание единоборств при хорошей позиции. Особенно с назначением 11-метрового удара. Если в моменте с Семёновым поляка ещё как-то можно понять, смотрел он в спину и Андрей наваливался, а уже на повторе мы увидели, что турок применял руки. Но с 11-метровым ударом – беда. Не стал бы переводить это в плоскость политики, но судейство было ужасным. Давайте пригласим польского судью на полиграф и казним его, как Еськова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сборная России вдесятером проиграла Турции
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