Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная России вдесятером проиграла Турции

Сборная России вдесятером проиграла Турции
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче Лиги наций сборная Турции переиграла сборную России. Встреча проходила на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл Денис Черышев. На 24-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова. А ещё через минуту Кенан Караман восстановил равновесие в счёте. Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте. Полузащитник хозяев Дженгиз Ундер точно пробил из пределов штрафной в дальний угол. Мяч угодил в штангу и от неё влетел в ворота россиян.

На 52-й минуте Дженк Тосун реализовал пенальти и увеличил разрыв в счёте. Россияне на 57-й минуте сократили отставание в счёте. Далер Кузяев после передачи Вячеслава Караваева от лицевой линии отправил мяч в ворота.

Матч обслуживала бригада арбитров из Польши. Главный арбитр встречи — Шимон Марциняк. В судейскую бригаду входили ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервный рефери — Павел Гиль.

Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав 5 очков. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (7) и Сербии (2), которые ещё не сыграли свой матч в 5-м туре.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 5-й тур
15 ноября 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
Россия
0:1 Черышев – 11'   1:1 Караман – 26'   2:1 Ундер – 32'   3:1 Тосун – 52' (пен)   3:2 Кузяев – 57'
Удаления: нет / Семёнов – 24'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020