Сборная России вдесятером проиграла Турции

В матче Лиги наций сборная Турции переиграла сборную России. Встреча проходила на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл Денис Черышев. На 24-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова. А ещё через минуту Кенан Караман восстановил равновесие в счёте. Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте. Полузащитник хозяев Дженгиз Ундер точно пробил из пределов штрафной в дальний угол. Мяч угодил в штангу и от неё влетел в ворота россиян.

На 52-й минуте Дженк Тосун реализовал пенальти и увеличил разрыв в счёте. Россияне на 57-й минуте сократили отставание в счёте. Далер Кузяев после передачи Вячеслава Караваева от лицевой линии отправил мяч в ворота.

Матч обслуживала бригада арбитров из Польши. Главный арбитр встречи — Шимон Марциняк. В судейскую бригаду входили ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервный рефери — Павел Гиль.



Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав 5 очков. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (7) и Сербии (2), которые ещё не сыграли свой матч в 5-м туре.