Дмитрий Кириченко и специалист из Беларуси претендуют на пост главного тренера «Актобе»

«Актобе» ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера с белорусом Алексеем Багой и россиянином Дмитрием Кириченко. Бюджет «Актобе» может быть увеличен до ₸ 4 млрд. Также перед новым специалистом будет стоять задача — попадание в еврокубки, сообщает Meta-ratings.kz.
Алексей Бага в настоящее время трудится в литовском «Жальгирисе», а ранее неудачно тренировал белорусский БАТЭ. По итогам завершившегося чемпионата Литвы клуб занял первое место и получил путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.
Кириченко вошёл в тренерский штаб «Уфы» в июне 2018 года. Из-за отсутствия у Сергея Томарова соответствующей лицензии был заявлен в качестве главного тренера клуба в Лиге Европы. 7 ноября, после отставки Томарова, был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в декабре утверждён в этой должности. 27 марта 2019 года Кириченко был уволен из «Уфы».
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