Мостовой: всем пора призадуматься, в каком месте находится уровень нашей сборной и клубов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение команды Станислава Черчесова в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Первый тайм был ужасным. Что произошло, говорить не нам, это вопрос тренерскому штабу. Во втором тайме всё поменялось, были моменты, но сербы уже вели 4:0. Далеко не каждая команда после такого первого тайма выйдет на второй соперника добивать.



Для меня Соболев и Чалов не хуже Заболотного. Почему Черчесов его не выпустил? Вопросов к тренерскому штабу много сегодня. Да, с Турцией сыграли достойно, так я об этом и говорил. А сегодня результат печальный. Это позор, прежде всего первый тайм. Думаю, Станислав Саламович это тоже понимает. Что касается разговоров о его уходе – это вообще не моё дело, но критики сейчас в его адрес будет много. Всем пора призадуматься, в каком месте находится уровень нашей сборной и наших клубов.



Этой сборной уже пять лет, а мы ничего не выиграли и до сих пор гордимся ничьей с Испанией. Но мы должны были из той группы выходить с закрытыми глазами, давно уже забыть надо чемпионат мира и жить дальше.



Я не понял, зачем Гильерме делали российский паспорт. Я же помню, как при Слуцком говорили, как нам нужен Гильерме. Но мы потеряли на два-три года своих молодых вратарей! Никто не говорит, что он плохой, но зачем он нужен? У нас достаточное количество своих ребят. Винить в пропущенных мячах его можно, но он что, в первый раз ошибается? Он и за «Локомотив» ошибался», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.