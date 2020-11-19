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У Игоря Дивеева выявлен перелом носа со смещением

У Игоря Дивеева выявлен перелом носа со смещением
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев получил травму в матче Лиги наций со сборной Сербии (0:5). У него выявлен перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сроки восстановления станут известны позже.

Накануне, 18 ноября, пресс-служба сборной России сообщила, что у Дивеева подозревают перелом носа. Сегодня футболист должен был пройти дообследование в расположении ЦСКА. После этого медицинский штаб ЦСКА принимал решение о тактике и сроках лечения игрока.

Также повреждение в матче с Сербией получил капитан «Спартака» Георгий Джикия.

Сборная России, набрав 8 очков в шести турах, заняла второе место в 3-й группе лиги B и упустила возможность выйти в лигу А. Повышение в классе заработала Венгрия (11).

У Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясения мозга после матча с Сербией
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