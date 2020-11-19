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У Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясения мозга после матча с Сербией

У Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясения мозга после матча с Сербией
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале сообщила, что помимо мелких ушибов в ходе матча заключительного, 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5) несколько футболистов команды получили травмы.

«У Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня он пройдёт дообследование в расположении клуба, после которого медицинский штаб ЦСКА примет решение о тактике и сроках лечения игрока.

Георгий Джикия в конце матча почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, он также сегодня должен пройти обследование. Надеемся, что ничего серьёзного у защитника выявлено не будет, тем более что Джикия с капитанской повязкой доиграл матч до последней секунды», — говорится в сообщении.

Сборная России, набрав 8 очков в шести турах, заняла второе место в 3-й группе лиги B и упустила возможность выйти в лигу B. Повышение в классе заработала Венгрия (11).

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