Урунов: не знаю, какая у меня зарплата. Папа знает

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов заявил, что не знает размеров своей зарплаты, так как ею распоряжается отец.

«По сравнению с узбекским чемпионатом зарплата увеличилась в сто раз? Я не в курсе, папа знает. Все деньги у него, дома. Сколько даёт папа на месячные расходы? Мы с папой обсуждаем, сколько мне нужно. Я оставляю себе деньги на бытовые расходы и какие-то покупки вроде одежды. Остальное отправляю ему. Не знаю, какая у меня зарплата», — сказал Урунов в видео, размещённом на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что Урунова могут продать зимой. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги узбекский футболист сыграл 6 матчей, но результативными действиями не отметился.