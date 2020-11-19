Урунов: не знаю, какая у меня зарплата. Папа знает
Полузащитник «Спартака» Остон Урунов заявил, что не знает размеров своей зарплаты, так как ею распоряжается отец.
«По сравнению с узбекским чемпионатом зарплата увеличилась в сто раз? Я не в курсе, папа знает. Все деньги у него, дома. Сколько даёт папа на месячные расходы? Мы с папой обсуждаем, сколько мне нужно. Я оставляю себе деньги на бытовые расходы и какие-то покупки вроде одежды. Остальное отправляю ему. Не знаю, какая у меня зарплата», — сказал Урунов в видео, размещённом на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что Урунова могут продать зимой. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги узбекский футболист сыграл 6 матчей, но результативными действиями не отметился.
Гендиректор «Спартака»: не исключаю продажу Урунова зимой
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