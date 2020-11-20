Руни: хочется стать главным тренером, смотря на примеры Джеррарда и Лэмпарда

Полузащитник Уэйн Руни, исполняющий обязанности главного тренера «Дерби Каунти», выступающего в Чемпионшипе, признался, что рассчитывает закрепиться на этой должности.

«За последние несколько лет я совершенно ясно дал понять, что моя цель — стать главным тренером, особенно когда вы видите, что такие люди, как Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Скотт Паркер получают хорошую работу и действительно преуспевают в ней.



Сначала мы должны провести следующие две или три игры, но если они пройдут хорошо, то у меня будет больше шансов закрепиться на этой должности», — приводит слова Руни Goal.com.

Должность главного тренера «баранов» стала вакантной после отставки голландского специалиста Филипа Коку. После 11 туров «Дерби Каунти» идёт на последнем, 24-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 6 очков.