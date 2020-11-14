Руни назначен исполняющим обязанности главного тренера «Дерби Каунти»

Играющий тренер и капитан «Дерби Каунти» Уэйн Руни сообщил, что его назначили исполняющим обязанности главного тренера команды в следующем матче с «Бристоль Сити», передаёт Express.

Как отмечает издание, Руни является одним из главных кандидатов на замену Филиппу Коку.

Сегодня «Дерби Каунти» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Филиппа Коку. Помощник тренера Крис ван дер Верден и главный тренер первой команды Тван Шиперс также покинули клуб по обоюдному согласию сторон.



Коку был назначен наставником «Дерби» летом 2019 года и провёл в общей сложности 65 матчей во всех турнирах. Сейчас «бараны» занимают последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 6 очков в 11 матчах.

В ноябре 2019 года Руни дебютировал в качестве играющего тренера «Дерби Каунти».