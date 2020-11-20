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Павлюченко: за счёт чего Соболев может уехать в Европу? Думаю, его даже не просматривают

Павлюченко: за счёт чего Соболев может уехать в Европу? Думаю, его даже не просматривают
Футбол / РПЛ 0

Экс-футболист «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко высказался о том, кто из игроков РПЛ мог бы перейти в сильный европейский чемпионат.

«Антон Миранчук мог бы заиграть в Европе. Уехать все могут, но кто как заиграет… Соболев? Смотря в каком чемпионате. Поехать в Англию, Испанию — мне кажется, нет. Мало верится. Думаю, его даже никто не просматривает.

Уезжать в Европу можно, это когда мы выступили на Евро хорошо, о нас начали говорить, писать. А так ты играешь в «Спартаке», не играешь в Лиге чемпионов, нигде. За нашим чемпионатом ни хрена не следят! Когда играл в Англии, понял, что наших футболистов вообще не знают, о них не говорят. Поэтому за счёт чего Соболев может уехать?" — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В октябре 2019 года сообщалось, что Соболев входит в список трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

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