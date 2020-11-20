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Миодраг Божович — один из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии

Миодраг Божович — один из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Бывший наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович является одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Всё должно решиться в декабре. Миодраг — в шорт-листе», — сказал источник «Чемпионату».

Божович возглавил «Крылья Советов» в 2018 году. До этого работал в тульском «Арсенале», сербской «Црвене Звезде», московских «Локомотиве» и «Динамо», «Ростове» и других клубах. «Крылья Советов» в 30 матчах минувшего сезона Российской Премьер-Лиги набрали 31 очко и заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Самарская команда покинула высший дивизион российского футбола и сейчас выступает в Футбольной национальной лиге. По итогам 22 туров самарцы набрали 46 очков и занимают 3-е место.

Миодраг Божович отказался от части компенсации при увольнении из «Крыльев Советов»
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