Миодраг Божович — один из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии

Бывший наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович является одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Всё должно решиться в декабре. Миодраг — в шорт-листе», — сказал источник «Чемпионату».

Божович возглавил «Крылья Советов» в 2018 году. До этого работал в тульском «Арсенале», сербской «Црвене Звезде», московских «Локомотиве» и «Динамо», «Ростове» и других клубах. «Крылья Советов» в 30 матчах минувшего сезона Российской Премьер-Лиги набрали 31 очко и заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Самарская команда покинула высший дивизион российского футбола и сейчас выступает в Футбольной национальной лиге. По итогам 22 туров самарцы набрали 46 очков и занимают 3-е место.