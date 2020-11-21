Овечкин: «Динамо» обыграет «Спартак» со счётом 3:1

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился прогнозом на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо».

«Динамо» выиграет. Счёт? 3:1", — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Видео смотрите на «Чемпионате».

Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).



Московский «Спартак» набрал 28 очков в 14 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (26) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в 15 встречах набравший 31 очко.