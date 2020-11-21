«Астон Вилла» — «Брайтон»: наигранная комбинация хозяев, позволяющая сравнять счёт
В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Астон Вилла» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. К 53-й минуте ничья — 1:1.
На 47-й минуте хозяева сравняли счёт. Вингер Бертран Траоре со штрафного навесил мяч к центру штрафной площади гостей, где защитник Эзри Конса в касание переправил мяч в ворота Мэтью Райана.
В первом тайме мяч забил нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек.
Последняя встреча команд состоялась в матче 23-го тура АПЛ сезона-2019/2020 18 января 2020 года. Матч завершился вничью со счётом 1:1.
«Львы» набрали 15 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (6) — на 16-м месте.
Матч начался в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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