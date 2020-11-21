Удаление Чорлуки и гол Миранчука — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Арсенал»

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.
В концовке первого тайма был удалён защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. Первую жёлтую карточку хорват получил за фол на Луке Джорджевиче в метре от штрафной «Локомотива». На третьей минуте добавленного к первому тайму времени Даниил Хлусевич получил удар по ногам от Чорлуки — жёлтая карточка стала у капитана «Локомотива» второй.
На 72-й минуте Антон Миранчук реализовал пенальти, назначенный за фол Хлусевича в штрафной.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В бригаду входили ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
«Локомотив» в 15 матчах набрал 24 очка и поднялся на шестое место в таблице РПЛ. «Арсенал» (13) — на 12-м месте.
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