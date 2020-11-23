Экс-игрок АПЛ в документальном фильме о расизме расскажет об оскорблениях со стороны Терри

Экс-защитник «Вест Хэма», «Сандерленда» и «Куинз Парк Рейнджерс» Антон Фердинанд принял участие в съёмках документального фильма о том, как он столкнулся с расизмом.



В фильме под названием «Антон Фердинанд: футбол, расизм и я» 35-летний англичани рассказывает, как бывший капитан «Челси» Джон Терри позволил себе расистские высказывания в его адрес.



«В своём новом документальном фильме я исследую проблему расизма в футболе, впервые рассказывая о своём личном опыте», – написал Фердинанд на своей страничке «Твиттере».

Видео можно посмотреть на личной странице Фердинанда-младшего в «Твиттере».

Напомним, что 23 октября 2011 года в дерби между лондонскими «Челси» и «КПР» произошёл конфликт между Джоном Терри и Антоном Фердинандом. Позже суд оправдал Терри, так как стороне обвинения не удалось доказать его вину.



Однако в сентябре 2012 года Терри был дисквалифицирован на 4 матча АПЛ и оштрафован на € 250 тыс.



Антон Фердинанд является младшим братом легенды «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда.