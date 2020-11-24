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И кто теперь лучший тренер в мире? Подкаст про 9-й тур АПЛ

И кто теперь лучший тренер в мире? Подкаст про 9-й тур АПЛ
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 9-й тур АПЛ сезона-2020/2021. Не понимаем, что имел в виду Гвардиола в матче с «Тоттенхэмом», восхищаемся быстрыми атаками Моуринью, жалеем «Арсенал» и привычно хвалим «Челси». Ну и разбираем приём, которым «Ливерпуль» разобрал «Лестер», и спорим о тренерах.

Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трёх устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Кирилл Хаит разбирает игру «Барселоны» с Месси и без Месси на своем канале.

А Гриша собирает приколюхи из АПЛ в своем телеграм-канале. Вы ещё не подписались? Подписаться можно здесь.

Таймкоды:
0:00 – Хей-хо!
1:17 – Моуринью наехал на Гвардиолу перед очным матчем.
3:45 – Жозе знает о футболе то, чего не знает статистика.
9:19 – Чем разочаровывает этот «Сити».
13:38 – Кто лучший тренер в мире?
21:07 – «Ливерпуль» одной фишкой уничтожил «Аталанту», а теперь и «Лестер».
29:23 – Детальный разбор победы «МЮ».
29:55 – Абрахам лучше, чем обычно, а Жиру свалит уже зимой.
37:12 – «Арсенал» играет как маленькая команда.
46:00 – Гриша перечисляет проблемы игроков «Арсенала» с дисциплиной.
53:54 – Буратины охреневают.
59:57 – Кирилл уничтожает Криса Уайлдера.

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