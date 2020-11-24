И кто теперь лучший тренер в мире? Подкаст про 9-й тур АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 9-й тур АПЛ сезона-2020/2021. Не понимаем, что имел в виду Гвардиола в матче с «Тоттенхэмом», восхищаемся быстрыми атаками Моуринью, жалеем «Арсенал» и привычно хвалим «Челси». Ну и разбираем приём, которым «Ливерпуль» разобрал «Лестер», и спорим о тренерах.
Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трёх устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.
Кирилл Хаит разбирает игру «Барселоны» с Месси и без Месси на своем канале.
А Гриша собирает приколюхи из АПЛ в своем телеграм-канале. Вы ещё не подписались? Подписаться можно здесь.
Таймкоды:
0:00 – Хей-хо!
1:17 – Моуринью наехал на Гвардиолу перед очным матчем.
3:45 – Жозе знает о футболе то, чего не знает статистика.
9:19 – Чем разочаровывает этот «Сити».
13:38 – Кто лучший тренер в мире?
21:07 – «Ливерпуль» одной фишкой уничтожил «Аталанту», а теперь и «Лестер».
29:23 – Детальный разбор победы «МЮ».
29:55 – Абрахам лучше, чем обычно, а Жиру свалит уже зимой.
37:12 – «Арсенал» играет как маленькая команда.
46:00 – Гриша перечисляет проблемы игроков «Арсенала» с дисциплиной.
53:54 – Буратины охреневают.
59:57 – Кирилл уничтожает Криса Уайлдера.
Слушайте на удобных платформах:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в приложениях для мобильных Android-устройств
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster.
- 24 ноября 2020
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:41
-
14:24
-
14:20
-
13:43
-
13:42
-
13:31
-
13:15
-
13:02
-
12:53
-
12:34
-
12:31
-
12:04
-
11:52
-
11:27
-
11:17
-
10:57
-
10:55
-
10:22
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:26
-
08:30
-
08:00
-
07:50
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:47
-
06:24