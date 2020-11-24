«Кальяри» интересуется полузащитником «Сочи» Цаллаговым
Итальянский «Кальяри» интересуется опорным полузащитником «Сочи» Ибрагимом Цаллаговым, сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, клуб с Сардинии можем подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
29-летний Ибрагим Цаллагов — воспитанник владикавказской «Алании». Помимо этого футболист выступал за самарские «Крылья Советов», санкт-петербургский «Зенит», московское «Динамо» и казанский «Рубин». В «Сочи» хавбек перешёл летом 2019 года.
В сезоне-2019/2020 Цаллагов провёл на поле 27 матчей во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 10 жёлтых карточек. В нынешнем сезоне полузащитник помог своей команде в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, а также в двух встречах в Кубке России.
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