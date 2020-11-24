Черчесов: мы прошли весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о прогрессе национальной команды после чемпионата мира 2018 года. Там российская сборная дошла до четвертьфинала.
«После чемпионата мира был ли прогресс? Мы прошли весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов. Мы забили много мячей. Сделали некоторые перестановки, привели новых игроков.
Прогресс был в том, что стадионы были полные. Инерция чемпионата мира? Конечно, но мы же все её сделали, а не кто-то другой», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Сборная России заняла второе место в своей группе в Лиге наций. Теперь команда соберётся весной перед Евро-2020. Россияне не побеждают уже в шести последних матчах во всех турнирах.
Черчесов: прежде всего я сам был шокирован результатом матча с Сербией
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