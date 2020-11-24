Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов: мы прошли весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов

Черчесов: мы прошли весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о прогрессе национальной команды после чемпионата мира 2018 года. Там российская сборная дошла до четвертьфинала.

«После чемпионата мира был ли прогресс? Мы прошли весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов. Мы забили много мячей. Сделали некоторые перестановки, привели новых игроков.

Прогресс был в том, что стадионы были полные. Инерция чемпионата мира? Конечно, но мы же все её сделали, а не кто-то другой», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России заняла второе место в своей группе в Лиге наций. Теперь команда соберётся весной перед Евро-2020. Россияне не побеждают уже в шести последних матчах во всех турнирах.

Черчесов: прежде всего я сам был шокирован результатом матча с Сербией
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020