Черчесов: мы прошли весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о прогрессе национальной команды после чемпионата мира 2018 года. Там российская сборная дошла до четвертьфинала.

«После чемпионата мира был ли прогресс? Мы прошли весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов. Мы забили много мячей. Сделали некоторые перестановки, привели новых игроков.

Прогресс был в том, что стадионы были полные. Инерция чемпионата мира? Конечно, но мы же все её сделали, а не кто-то другой», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России заняла второе место в своей группе в Лиге наций. Теперь команда соберётся весной перед Евро-2020. Россияне не побеждают уже в шести последних матчах во всех турнирах.