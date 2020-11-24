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«Челси» в гостях обыграл «Ренн» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Челси» в гостях обыграл «Ренн» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В Ренне на стадионе «Роазон Парк» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Ренн» на своём поле уступил «Челси» со счётом 1:2.

На 22-й минуте матча счёт открыл Каллум Хадсон-Одои, ему ассистировал Мэйсон Маунт. Хозяева отыгрались на 85-й минуте усилиями Серу Гирасси. Однако в компенсированное время Оливье Жиру принёс своей команде победу.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Ренн» — «Челси».

«Челси» набрал 10 очков и стал единоличным лидером в группе E. Лондонцы досрочно гарантировали себе путёвку в плей-офф турнира. Второе место в турнирной таблице занимает «Севилья» (10). Испанский клуб также квалифицировался в плей-офф. «Краснодар» (1) — на 3-м месте. «Ренн» (1) замыкает турнирную таблицу.

Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
24 ноября 2020, вторник. 20:55 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Хадсон-Одои – 22'   1:1 Гирасси – 85'   1:2 Жиру – 90+1'
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