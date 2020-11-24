«Челси» в гостях обыграл «Ренн» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В Ренне на стадионе «Роазон Парк» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Ренн» на своём поле уступил «Челси» со счётом 1:2.

На 22-й минуте матча счёт открыл Каллум Хадсон-Одои, ему ассистировал Мэйсон Маунт. Хозяева отыгрались на 85-й минуте усилиями Серу Гирасси. Однако в компенсированное время Оливье Жиру принёс своей команде победу.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Ренн» — «Челси».

«Челси» набрал 10 очков и стал единоличным лидером в группе E. Лондонцы досрочно гарантировали себе путёвку в плей-офф турнира. Второе место в турнирной таблице занимает «Севилья» (10). Испанский клуб также квалифицировался в плей-офф. «Краснодар» (1) — на 3-м месте. «Ренн» (1) замыкает турнирную таблицу.