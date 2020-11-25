«Ювентус» в компенсированное время дожал «Ференцварош»

В Турине на стадионе «Альянц – Ювентус» завершился матч 4-го тура Лиги чемпионов. В группе G «Ювентус» одержал победу в матче с «Ференцварошем». Встреча закончилась со счётом 2:1.

На 19-й минуте Мюрто Узуни вывел гостей вперёд. «Ювентус» отыгрался на 35-й минуте, благодаря точному удару Криштиану Роналду. После этого команды долго не могли изменить счёт. Но на 2-й добавленной минуте второго тайма Альваро Мората забил победный мяч.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Ювентус» — «Ференцварош».

В другом матче этой группы «Барселона» разгромила в гостях киевское «Динамо» со счётом 4:0. «Барселона» набрала 12 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы G. Второе место занимает «Ювентус» (9). «Ференцварош» и «Динамо» Киев набрали по одному очку.