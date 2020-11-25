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«Ювентус» в компенсированное время дожал «Ференцварош»

«Ювентус» в компенсированное время дожал «Ференцварош»
Футбол / Лига чемпионов 0

В Турине на стадионе «Альянц – Ювентус» завершился матч 4-го тура Лиги чемпионов. В группе G «Ювентус» одержал победу в матче с «Ференцварошем». Встреча закончилась со счётом 2:1.

На 19-й минуте Мюрто Узуни вывел гостей вперёд. «Ювентус» отыгрался на 35-й минуте, благодаря точному удару Криштиану Роналду. После этого команды долго не могли изменить счёт. Но на 2-й добавленной минуте второго тайма Альваро Мората забил победный мяч.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Ювентус» — «Ференцварош».

В другом матче этой группы «Барселона» разгромила в гостях киевское «Динамо» со счётом 4:0. «Барселона» набрала 12 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы G. Второе место занимает «Ювентус» (9). «Ференцварош» и «Динамо» Киев набрали по одному очку.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
24 ноября 2020, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 1
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Узуни – 19'   1:1 Роналду – 35'   2:1 Мората – 90+2'
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