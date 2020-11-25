Юрий Газинский о матче с «Севильей»: трудно что-то говорить после такой игры

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал поражение команды в матче с «Севильей в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Честно говоря, трудно что-то говорить после такой игры. Вновь мы упускаем очки в концовке встречи. Очень неудобно перед болельщиками и самими собой. Сегодня мы смогли отыграться, вроде бы переломили ход встречи, но в конце… Будем разбираться в том, что произошло. Нужно находить в себе силы, чтобы исправляться», — приводятся слова Газинского на официальном сайте УЕФА.

«Краснодар» набрал 1 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов. «Севилья» (10) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Е является лондонский «Челси» (10) и «Ренн» (1). В предыдущем матче, состоявшемся в Испании, «Краснодар» к середине первого тайма добился преимущества в два мяча, однако впоследствии, играя в большинстве, пропустил три мяча и проиграл (2:3).