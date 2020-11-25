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ЦСКА вырвал победу в матче молодёжного первенства, «Локомотив» сыграл вничью

ЦСКА вырвал победу в матче молодёжного первенства, «Локомотив» сыграл вничью
Футбол / РПЛ 0

В 11-м туре молодёжного первенства России Академия футбола имени Ю. Коноплёва принимала ЦСКА. Матч прошёл в Приморском и завершился со счётом 1:2.

На 39-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу нападающего Владислава Яковлева. В начале второго тайма, на 51-й минуте, хозяева восстановили равновесие усилиями форварда Владислава Кондратюка. Под занавес встречи, на 87-й минуте «армейцы» вырвали победу благодаря точному удару полузащитника Сергея Пряхина.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Россия - Молодёжное первенство. 11-й тур
25 ноября 2020, среда. 13:00 МСК
Академия футбола им. Ю.Коноплева
Самарская область
Окончен
1 : 2
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 Яковлев – 39'   1:1 Кондратюк – 51'   1:2 Пряхин – 87'

В параллельном матче «Рубин» принимал «Локомотив». Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд в начале второго тайма, на 48-й минуте. Гол забил нападающий Данила Стрельчук. От поражения гостей спас точный удар хавбека Тимура Касимова на 73-й минуте.

Россия - Молодёжное первенство. 11-й тур
25 ноября 2020, среда. 13:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
1 : 1
Локомотив-мол.
Москва
1:0 Стрельчук – 48'   1:1 Касимов – 73'

Результаты других матчей:

«Урал» — «Химки» — 3:1
«Уфа» — УОР №5 — 0:0
«Арсенал» — «Сочи» — 1:1
«Ахмат» — «Ростов» — 2:1
«Ротор» — «Тамбов» — 1:2

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