ЦСКА вырвал победу в матче молодёжного первенства, «Локомотив» сыграл вничью

В 11-м туре молодёжного первенства России Академия футбола имени Ю. Коноплёва принимала ЦСКА. Матч прошёл в Приморском и завершился со счётом 1:2.



На 39-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу нападающего Владислава Яковлева. В начале второго тайма, на 51-й минуте, хозяева восстановили равновесие усилиями форварда Владислава Кондратюка. Под занавес встречи, на 87-й минуте «армейцы» вырвали победу благодаря точному удару полузащитника Сергея Пряхина.

В параллельном матче «Рубин» принимал «Локомотив». Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 1:1.



Хозяева вышли вперёд в начале второго тайма, на 48-й минуте. Гол забил нападающий Данила Стрельчук. От поражения гостей спас точный удар хавбека Тимура Касимова на 73-й минуте.

Результаты других матчей:



«Урал» — «Химки» — 3:1

«Уфа» — УОР №5 — 0:0

«Арсенал» — «Сочи» — 1:1

«Ахмат» — «Ростов» — 2:1

«Ротор» — «Тамбов» — 1:2