ЦСКА вырвал победу в матче молодёжного первенства, «Локомотив» сыграл вничью

В 11-м туре молодёжного первенства России Академия футбола имени Ю. Коноплёва принимала ЦСКА. Матч прошёл в Приморском и завершился со счётом 1:2.
На 39-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу нападающего Владислава Яковлева. В начале второго тайма, на 51-й минуте, хозяева восстановили равновесие усилиями форварда Владислава Кондратюка. Под занавес встречи, на 87-й минуте «армейцы» вырвали победу благодаря точному удару полузащитника Сергея Пряхина.
В параллельном матче «Рубин» принимал «Локомотив». Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд в начале второго тайма, на 48-й минуте. Гол забил нападающий Данила Стрельчук. От поражения гостей спас точный удар хавбека Тимура Касимова на 73-й минуте.
Результаты других матчей:
«Урал» — «Химки» — 3:1
«Уфа» — УОР №5 — 0:0
«Арсенал» — «Сочи» — 1:1
«Ахмат» — «Ростов» — 2:1
«Ротор» — «Тамбов» — 1:2
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