Ветеран фанатского движения «Зенита»: за петицией об отставке Семака торчат московские уши

Ветеран фанатского движения «Зенита» Максим Дукельский опроверг информацию о том, что петиция об отставке главного тренера Сергея Семака была подписана организацией «33 сектор» — ветеранским объединением фанатов команды из Санкт-Петербурга.
«Я действительно являюсь учредителем автономной некоммерческой организации «33 СЕКТОР объединение ветеранов фанатского движения ФК «Зенит». И я сейчас официально хочу заявить, что никакого отношения к данной петиции наша организация не имеет. Я ещё оставляю за скобками недостатки самого текста этой петиции. Я, может быть, и никак не стал бы это комментировать, но там помимо названия нашей организации незаконно использован наш официальный логотип.
Лично я уверен, что за ней торчат московские уши. Всё как обычно. Лично я убеждён, что это очередная информационная атака на наш клуб, которых уже немало было.
Петиция подписана «33 сектор». Значит, молодые к этому точно не могут иметь отношения. А за стариков, ветеранов я могу поручиться на 100 процентов, что никто написать такое не мог. Мы пытались связаться с администрацией сайта, на котором была размещена петиция, чтобы хотя бы убрали наш логотип, но, к сожалению, пока нам никто не ответил. Крайне неприятно, когда нас начинают ассоциировать с подобными вещами», — цитирует Дукельского «Фонтанка».
- 25 ноября 2020
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