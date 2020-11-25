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Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лацио» в Лиге чемпионов

Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лацио» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче с «Лацио» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Риме и закончилась победой итальянского клуба со счётом 3:1.

«Два быстро пропущенных нами мяча помогли «Лацио» сыграть в свой любимый контратакующий футбол. У нас были серьезные проблемы с составом из-за большого количества потерь, но ребята все равно старались и оставили на поле все силы», — приводит слова Семака официальный сайт УЕФА.

Римский «Лацио» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и «Брюгге». Отметим, клуб из Санкт-Петербурга лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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