Линекер: Марадона, возможно, величайший игрок всех времён

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.



«С отрывом лучший футболист своего поколения и, возможно, величайший игрок всех времён. Надеюсь, после счастливой, но беспокойной жизни он наконец-то найдёт утешение в руках бога», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.