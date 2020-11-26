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«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в гостевом матче Лиги чемпионов

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в гостевом матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 0:0.

На 68-й минуте полузащитник «Атлетико» Коке забил гол в ворота «Локомотива», однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. В бригаду вошли ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Раде Обренович.

Московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Мадридский «Атлетико» (5) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе А является мюнхенская «Бавария» и «Ред Булл Зальцбург».

Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур
25 ноября 2020, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
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