«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в гостевом матче Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 0:0.
На 68-й минуте полузащитник «Атлетико» Коке забил гол в ворота «Локомотива», однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. В бригаду вошли ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Раде Обренович.
Московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Мадридский «Атлетико» (5) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе А является мюнхенская «Бавария» и «Ред Булл Зальцбург».
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