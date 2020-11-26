Конте: «Интер» и «Реал» — команды разного уровня. В последние годы они доминировали в ЛЧ

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги домашней встречи 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2).

«Всегда было сложно играть против таких больших клубов, как «Реал», поэтому, когда пропускаешь гол и теряешь игрока, собраться после такого почти невозможно. Думаю, мы увидели разницу между ними и нами. Мы говорим о двух командах разного уровня. В последние годы «Реал» доминировал в этом турнире и всегда был его главным действующим лицом.

Это не должно нас сбивать. Это должно показать нам, что мы должны идти по своему пути, нужно быть голодными, трудолюбивыми и скромными, чтобы понять, где мы находимся, и не позволять себе поддаваться влиянию обсуждений извне.

Единственный верный путь — это много работать и всячески расти. Я не думаю, что мы слабы, поскольку мы забиваем много голов. Возможно, сейчас мы пропускаем слишком много», — цитирует Конте Goal со ссылкой на Sky Sport Italia.

После 4 туров турнирную таблицу группы B возглавляет мёнхенгладбахская «Боруссия», в активе которой 8 очков. Следом за ней располагается мадридский «Реал» (7). На третьем месте – донецкий «Шахтёр» (4), а подопечные Антонио Конте замыкают квартет с 2 очками.