«Реал» обыграл «Интер» после удаления Видаля в первом тайме

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» уступил мадридскому «Реалу». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 7-й минуте встречи счёт открыл Эден Азар, уверенным ударом с пенальти отправив мяч в угол ворот Самира Хандановича. На 33-й минуте хавбек «Интера» Артуро Видаль упал на газон в борьбе с Вараном и Модричем в чужой штрафной. После активных споров с арбитром чилиец получил две жёлтые карточки и покинул поле. Во втором тайме преимущество мадридцев удвоил вышедший на замену Родриго. Лукас Васкес навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Родриго с близкой дистанции первым касанием по мячу отправил его точно в цель.

«Реал», набрав 7 очков, поднялся на второе место в таблице группы B. «Интер» (2) располагается на последней позиции.