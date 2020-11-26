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«Реал» обыграл «Интер» после удаления Видаля в первом тайме

«Реал» обыграл «Интер» после удаления Видаля в первом тайме
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» уступил мадридскому «Реалу». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 7-й минуте встречи счёт открыл Эден Азар, уверенным ударом с пенальти отправив мяч в угол ворот Самира Хандановича. На 33-й минуте хавбек «Интера» Артуро Видаль упал на газон в борьбе с Вараном и Модричем в чужой штрафной. После активных споров с арбитром чилиец получил две жёлтые карточки и покинул поле. Во втором тайме преимущество мадридцев удвоил вышедший на замену Родриго. Лукас Васкес навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Родриго с близкой дистанции первым касанием по мячу отправил его точно в цель.

«Реал», набрав 7 очков, поднялся на второе место в таблице группы B. «Интер» (2) располагается на последней позиции.

Лига чемпионов. Группа B. 4-й тур
25 ноября 2020, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Азар – 7' (пен)   0:2 Хакими – 59' (автогол)
Удаления: Видаль – 33' / нет
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