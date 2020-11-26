Вадим Евсеев: у «Амкара» была душа. Рад, что клуб, Пермь, эти люди были в моей жизни

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о встрече с бывшими игроками и представителями тренерского штаба пермского «Амкара».



«Пермский, хотя уже московский «Амкар». Встретились в ресторане и поговорили пять часов, не хотели расходиться. Гаджиев, Маслов, Джикия, другие ребята, которые смогли приехать. Вспомнили времена, которые провели вместе. Без грусти. И посмеялись, и душевно поговорили о том, как чья судьба сложилось. У того «Амкара» была душа. Рад, что клуб, Пермь, эти люди были в моей жизни», — написал специалист в своём «инстаграме».

С 2015 по 2016 год Вадим Евсеев был ассистентом Гаджи Гаджиева в «Амкаре». В 2017 году стал главным тренером «Текстильщика» из Иваново. Затем специалист вернулся в «Амкар», где вновь ассистировал Гаджиеву. В марте 2018 года стал главным тренером пермского клуба.