Евсеев — о Жиркове: 100 матчей за сборную. Жаль, матч с Сербией поводов для радости не дал

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал достижение полузащитником Юрием Жирковым отметки в 100 матчей за сборную России.
«Помню дебют Юры Жиркова в сборной. Вот он на фото, в нижнем ряду. Совсем молодой. 100 матчей за сборную. Жаль, что игра с Сербией поводов для радости не дала, но разочарование спустя время пройдёт. А этот рубеж покоряется не всем», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0. По итогам турнира сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.
Поражение в матче с Сербией стало для сборной России самым крупным с 2004 года. Тогда россияне уступили команде Португалии со счётом 1:7.
- 19 ноября 2020
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