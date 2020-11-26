Иржи Ярошик: у ЦСКА матч года. Это тот день, когда можно обойтись без красивого футбола

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик высказался о предстоящем матче «армейцев» с «Фейеноордом» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 26 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сегодня ЦСКА предстоит провести главный матч в году. Победа над «Фейеноордом» не только повысит шансы на выход из группы, но и поможет обрести уверенность в собственных силах. Молодой команде непросто проводить важные матчи, но я верю, что на своём стадионе футболисты будут биться до финального свистка. Не исключаю, что игра не заладится, например, как это было в матче с «Сочи». Но, уверен, «армейцы» будут биться за результат – оставят всю душу и сердце на футбольном поле.
Что касается травм, не так важно, кто будет играть. Каждый футболист должен выйти с одной мыслью: мы не уйдём без победы. Сегодня тот самый день, когда можно обойтись без красивого и зрелищного футбола. Для меня нет особой разницы, одержит победу ЦСКА со счётом 1:0 или 6:5. Одна цель — победа и три очка. Верю в ЦСКА!» — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 26 ноября 2020
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