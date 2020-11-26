ЦСКА — «Фейеноорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Сегодня, 26 ноября, состоится матч ЦСКА — «Фейеноорд». Встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве (Россия). Начало встречи — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Фейеноорд».
Обслужит встречу бригада арбитров из Эстонии во главе с Кристо Тохвером. В бригаду войдут ассистенты Сильвер Койв и Стен Классен. Резервный рефери – Юрий Фришер.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице группы K, набрав два очка в трёх матчах. «Фейеноорд» (4) располагается на третьем месте. Четыре очка также набрал «Вольфсберг», а лидирует в группе «Динамо» Загреб (5).
Первый матч команд, проходивший в Роттердаме, закончился победой хозяев со счётом 3:1.
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