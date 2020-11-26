ЦСКА — «Фейеноорд»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Фейеноорда» на матч 4-го тура Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Щенников, Дивеев, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Эджуке, Чалов.

Запасные: Тороп, Котин, Ахметов, Бистрович, Тикнизян, Шкурин, Гайч.

«Фейеноорд»: Марсман, Спайич, Ньивкооп, Сенези, Гертрейда, Димерс, Кекчю, Тоорнстра, Бергхейс, Линссен, Йоргенсен.

Запасные: тен Хове, Янсен, Нарсингх, Джонстон, Тейшеира, Боттегин, Баннис, Фенте, Верманн.

Встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве (Россия). Начало встречи — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Фейеноорд».



ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице группы K, набрав два очка в трёх матчах. «Фейеноорд» (4) располагается на третьем месте. Четыре очка также набрал «Вольфсберг», а лидирует в группе «Динамо» Загреб (5).