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Гол Варди на 95-й минуте помог «Лестеру» уйти от поражения в матче с «Брагой»

Гол Варди на 95-й минуте помог «Лестеру» уйти от поражения в матче с «Брагой»
Футбол / Лига Европы 0

В Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Брага» сыграла вничью с «Лестером», встреча закончилась со счётом 3:3.

Хозяева в течение матча трижды выходили вперёд, но английский клуб каждый раз сравнивал счёт. В составе хозяев отличились Али Эль-Мусрати, Паулиньо и Франсержио. У гостей забивали Харви Барнс, Люк Томас и Джейми Варди. Третий мяч англичане забили уже на шестой компенсированной минуте.

«Лестер» набрал 10 очков и остался единоличным лидером группы G. Брага (7) занимает второе место в турнирной таблице. Третье место занимает АЕК, набравший три очка. Столько же очков у «Зари», которая замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Лестер» сыграет в гостях с «Зарёй», а АЕК будет принимать «Брагу».

Лига Европы. Группа G. 4-й тур
26 ноября 2020, четверг. 20:55 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
3 : 3
Лестер Сити
Лестер, Англия
1:0 Эль-Мусрати – 4'   1:1 Барнс – 9'   2:1 Паулинью – 24'   2:2 Томас – 78'   3:2 Франсержио – 90'   3:3 Варди – 90+5'
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