Гол Варди на 95-й минуте помог «Лестеру» уйти от поражения в матче с «Брагой»

В Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Брага» сыграла вничью с «Лестером», встреча закончилась со счётом 3:3.
Хозяева в течение матча трижды выходили вперёд, но английский клуб каждый раз сравнивал счёт. В составе хозяев отличились Али Эль-Мусрати, Паулиньо и Франсержио. У гостей забивали Харви Барнс, Люк Томас и Джейми Варди. Третий мяч англичане забили уже на шестой компенсированной минуте.
«Лестер» набрал 10 очков и остался единоличным лидером группы G. Брага (7) занимает второе место в турнирной таблице. Третье место занимает АЕК, набравший три очка. Столько же очков у «Зари», которая замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре «Лестер» сыграет в гостях с «Зарёй», а АЕК будет принимать «Брагу».
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