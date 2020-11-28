Ибрагимович: Марадона для меня больше, чем футбол. Его игра стала религией

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о смерти легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны.

«Мне очень жаль, потому что для меня Марадона больше, чем футбол. Для многих его игра стала религией, и мне посчастливилось узнать его и поговорить с ним.

Это символ того, что он сделал на поле. Я всегда сужу его за то, что он делал на поле, то, что он делал вне его, на мой взгляд, его проблема, а не наша. Мы должны помнить его за то, что он делал как футболист, и, на мой взгляд, его будут помнить навсегда. Когда вы видите число 10, о ком вы думаете? О Марадоне. Это символ, и сегодня есть те, кто выбирает этот номер из-за него.

Как человек он делал всё от души, других причин и мыслей не было. Не знаю, правильно ли это, но именно поэтому весь мир любил его. Он всегда был самим собой. В сегодняшнем футболе все стараются быть идеальными, но чтобы расти и учиться, нужно совершать ошибки. Марадона всегда делал всё от души и всегда останется номером один», — цитирует Ибрагимовича Goal Italia.