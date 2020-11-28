Эмир Кустурица: Криштиану Роналду идеален, зарабатывает много денег, но где его личность?

Известный режиссер Эмир Кустурица, который занимался съёмками фильма «Марадона», рассказал, что больше не собирается снимать картины о футболистах.



«Больше не буду снимать фильмы о футболистах. Что могу рассказать о Криштиану Роналду? Он идеален, зарабатывает много денег, но где его личность? Какие истории он мог бы нам рассказать? Никаких», — цитирует Кустурицу Corriere della Sera.



Роналду — воспитанник «Спортинга» (Лиссабон, Португалия). Выступал за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В 2018 году нападающий перешёл в «Ювентус» за € 117 млн. В сезоне-2020/2021 в семи матчах забил девять мячей и стал автором одной результативной передачи. Действующий контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.

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