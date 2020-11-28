Футболки Месси стали самыми продаваемыми в США, Роналду – на третьем месте

Интернет-портал SOCCER.COM опубликовал в своём «твиттере» результаты исследования по количеству проданных футболок. Чаще всего фанаты футбола в США приобретали футболки с фамилией нападающего «Барселоны» Лионеля Месси – они стали самыми популярными в 19 штатах.



Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона);

2. Кристиан Пулишич (США, «Челси»);

3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»);

4. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);

5. Маркус Рашфорд (Англия, «Манчестер Юнайтед»).



В конце августа появилась информация, что «Манчестер Сити» готов предложить нападающему «Барселоны» Лионелю Месси долгосрочный контракт на три года. Он может предусматривать пункт, согласно которому аргентинский футболист затем перейдёт в клуб MLS «Нью-Йорк Сити».

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