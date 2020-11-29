Сульшер: Бруну Фернандеш – лидер и самый жёсткий критик самого себя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о 26-летнем португальском полузащитнике Бруну Фернандеше.
«Ещё будучи игроком, мне нравились команды, в которых кричали не только или тренеры. Я хочу, чтобы игроки брали на себя ответственность и ставили других футболистов на своё место, когда это необходимо, потому что они борются за одно дело, а именно за победу команды.
К примеру, Бруну Фернандеш не просто разыгрывает мяч, он также инструктирует других игроков, и я думаю, мы все можем извлечь урок из его менталитета и мышления. Если мы ведём 2:0, он хочет 3:0. Если 4:0, он хочет 5:0. Он всегда желает добиться максимального лучшего. Это идёт на пользу всем.
Возвращаясь к разговору о Фернандеше, он также является самым жёстким критиком самого себя, он лидер, и никогда не боялся идти вперёд, когда всё складывается не в его пользу», — цитирует Сульшера Goal.
В текущем сезоне на счету 26-летнего португальца 13 встреч за «МЮ» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 8 забитыми мячами и 5 результативными передачами.
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